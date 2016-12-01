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BBC Türkçe

İngiltere futbolunda cinsel taciz: 350'ye yakın mağdur polise başvurdu

Ulusal Polis Şefleri Konseyi, futbol kulüplerinde top oynarken tacize uğradığını iddia edenlerin sayısının yaklaşık 350 olduğunu açıkladı. Ülkede 15 emniyet müdürlüğü, futbolda geçmişe dönük cinsel taciz iddiaları hakkında soruşturma yürütüyor.

01 Aralık 2016 21:44

İngiltere Ulusal Polis Şefleri Konseyi, futbol kulüplerinde top oynarken tacize uğradığını iddia edenlerin sayısının yaklaşık 350 olduğunu açıkladı.

Konsey'den yapılan açıklamada, bazı eski futbolcuların bir dönem birlikte çalıştıkları teknik direktörlere yönelik cinsel taciz suçlamasında bulunmasının ardından emniyet güçlerini "önemli sayıda ihbarın" geldiğini bildirdi.

Konsey'in açıkladığı sayı, hem süren mevcut soruşturmalarla ilgili bilgilere hem de yeni kurulan bir telefon yardım hattından elde edilen verilere dayanıyor. Bu telefon hattına ilk haftada 860 ihbarın geldiği belirtildi.

İngiltere Ulusal Polis Şefleri Konseyi, polis şeflerini aynı çatı altında bir araya getirmek ve emniyet birimleri arasında koordinasyon sağlamak amacıyla 2015 yılında kuruldu.

Telefon hattının devreye girmesinin ardından ilk üç gün içerisinde, Konsey, yaklaşık 60 ihbarı incelenmek üzere ilgili birimlere iletti.

Açıklamada, bu sayının Jimmy Savile skandalının ilk üç gününde incelenmek üzere iletilen vakaların yaklaşık üç katı olduğu belirtildi.

İngiltere Futbol Federasyonu ile birlikte bazı futbol kulüpleri iddialarla ilgili kendi bünyelerinde soruşturma açtıklarını açıkladı.

Şu ana kadar 15 emniyet müdürlüğü, futbolda geçmişe dönük cinsel taciz iddiaları hakkında soruşturma yürüttüğünü açıkladı. Bunlar arasında Londra, Manchester ve İskoçya emniyeti de bulunuyor.

Soruşturmada şu ana kadar kat edilen mesafeyle ilgili bilgi veren Konseyin Çocuk Koruma Birimi Şefi Simon Bailey, açıklanan sayının "bildirime dayandığını" ve daha fazla bilgi elde etmek için incelemelerin sürdüğünü söyledi.

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