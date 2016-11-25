İngiltere futbolda cinsel tacizi konuşuyor

İngiltere'de dört eski futbolcunun BBC'deki bir televizyon programında, çocukken antrenörleri tarafından cinsel tacize maruz kaldıklarını uğradıkları iddia etmesi ülkede tartışma yarattı. İngiltere kaptanı Wayne Rooney, tacize uğrayan futbolculardan yaşadıklarını kamuoyuna açıklamalarını istedi.

Geçen hafta taciz konusunda ilk açıklamayı yapan eski futbolcu Andy Woodward BBC'deki programda gözyaşlarını tutamadı.

Chris Unsworth ve Jason Dunford da, ilk kez kamuoyu önünde Crewe Alexandra takımının eski teknik direktörü Barry Bennel tarafından cinsel tacize maruz kaldıklarını öne sürdü.

Unsworth 100'e yakın kez tecavüze uğradığını iddia etti ve şimdiye kadar bunu tek bir kişiye dahil söylemediğini belirtti.

Taciz iddialarında adı geçen 62 yaşındaki eski teknik direktör Barry Bennel şu ana kadar çocuklara taciz suçlamasıyla üç kez hüküm giyip cezaevine girdi.

Aynı zamanda genç futbol izci liderliği de yapan Bennel, 1998 yılında ABD'de bir mahkeme tarafından 9 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve 4 yıl hapis yatmıştı.

Bennel, 2015 yılında İngiltere'de bir mahkeme tarafından Macclesfield'deki bir eğitim kampında bir erkek çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan 2 yıl hüküm giydi. Bu cezasını da çektikten sonra İngiltere'nin Milton Keynes kasabasında yaşamaya başladı.

Geçen hafta Andy Woodward'ın yaptığı ilk açıklamayı birçok eski futbolcunun çocukluklarında antrenörler tarafından taciz edildiklerine dair anlatımları izledi.

Bu şikayetlerin bildirilmesi için açılan telefon hattını ilk iki saat içinde 50 kişi aradı.

BBC programında konuşan 44 yaşındaki eski futbolcu Chris Unsworth, sessizliğini yıllar sonra niye bozduğunu açıklarken, "Anlatırsam, bunun herkese faydası olur diye düşündüm" dedi.

Unsworth önce Manchester City genç takımında oynamış aynı takımla çalışan teknik direktör Bennel ile birlikte 1980'lerin ortalarında 12 yaşındayken Crewe'a geçmişti.

Programda Bennel'in evinde çok kez yatıya kaldığını anlatan Unsworth Bennel'in bazen yatağına iki ya da üç erkek çocuğu birden alıp hepsini taciz ettiğini söyledi.

"Bunu birbirimizle hiç konuşmadık" diyen Unsworth "50 ila 100 kere tecavüze uğramışımdır" dedi.

Eski futbolcu taciz başladığında 9 yaşında olduğunu söyledi.

Jason Dunford da bir futbol yarışmasını kazanarak gittiği tatil kampında Bennel'in kendisini tacize teşebbüs ettiğini, kendisinin şiddetle tepki göstermesi üzerine Bennel tarafından daha sonra cezalandırıldığını söyledi.

Dunford, "Bana eziyet etti. Oynayacağımı söyledikten sonra takımdan çıkardı" diye konuştu.

Jason Dunford, daha ileriki bir tarihte bir başka antrenörün de kendisini tacize yeltendiğini, bu antrenörün evinde aynı yatakta kaldıklarını anlattı:

"Diğer iki çocukla maçtan önce yatıya kaldık, aynı yatakta yattık. Bana dokunmaya başladı, elini ittim. Sonra uyandığımda diğer çocuklardan birini ellediğini gördüm" dedi.

Dunford bu olayla ilgili polise ifade de verdi.

Cheshire Emniyet Müdürlüğü, Woodford'un açıklamalarından bu yana 11 kişinin daha polise başvurduğunu söyledi.

Bunlardan biri de yine BBC televizyon programına çıkan 44 yaşındaki eski Crewe oyuncusu Steve Walters'dı.

O da Woodward'ın açıklamalarından sonra yıllardır gizlediği şeyleri anlatma ihtiyacı duyduğunu söyledi.

"Çok öfkeli ve çok kırgındım ama aynı zamanda omuzlarımdan yüzlerce ton yük kalkmış gibi oldum" dedi.

Walters ünlü isimler de dahil tacize uğrayan tüm oyuncuların ortaya çıkıp anlatmasını istedi ve "Artık adalet istiyorum" diye konuştu.

İngiltere Futbol Federasyonu, 2001 yılından bu yana çocukları korumaya yönelik yeni kurallar uyguluyor ve bütün takımların genç oyuncularla ilgilenecek uzman bir sosyal yardım görevlisi bulunmasını şart koşuyor.

Fakat birçok eski federasyon görevlisi büyük takımların denetiminin kolay olduğunu buna karşın gönüllü uzmanlarla çalışan alt liglerdeki küçük klüplerinin denetiminin daha güç olduğunu söylüyorlar.

Oyuncuları temsil eden Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Gordon Taylor ise BBC'ye Federasyonun ve derneklerinin taciz söylentilerinden haberdar olduğunu ancak şu zamana kadar bir şikayet olmadığını dolayısıyla hiçbir şeyin üzerini örtmediklerini söyledi.

Buna karşılık Avam Kamarası Kültür, Medya ve Spor Komisyonu Başkanı Damian Collins sorunun çok çetin olduğunu özellikle genç oyuncuların taptıkları antrenörlerini suçlamasının çok zor olduğunu kaydetti.