İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı: Taraftarların stadyumlarda maç izlemeleri yakın zamanda zor

İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Greg Clarke, taraftarların karşılaşmaları stadyumlarda izlemelerinin yakın zamanda zor olduğunu söyledi.

Greg Clarke Federasyon Yönetim Kurulu'na gönderdiği mektupta, "Sosyal mesafe kuralları bir süre daha devam edecek. Tüm futbol ekosisteminde kapsamlı değişikliklerle yüz yüzeyiz" dedi.

Clarke ayrıca bu yıl federasyon bütçesinde 75 milyon sterlin kesintiye gitmelerini gerekeceğini, en kötü senaryoda 4 yıldan uzun bir sürede kayıplarının 300 milyon sterlini aşabileceğini kaydetti.

İngiltere Premier Ligi'nde sezon tamamlanabilirse, kalan tüm maçları seyircisiz oynanacak.

2020-2021 sezonun tamamında maçların seyircisiz oynanması da gündemde.