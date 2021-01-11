İngiltere Futbol Federasyonu attığı golden sonra kurt işareti yapan Cenk Tosun hakkında soruşturma başlattı

İngiltere Premier Lig takımı Everton'da forma giyen Cenk Tosun'un Federasyon Kupası üçüncü tur maçında Rotherham United ile oynanan karşılaşmada ofsayt nedeniyle iptal olan golünden sonra Türkiye'de ülkücülerin işareti olarak bilinen kurt işareti yapmasına federasyon soruşturma açtı.

Tosun'un ofsayt nedeniyle iptal olan golünden sonra Türkiye'de ülkücü işareti olarak bilinen kurt işareti yapması İngiliz basınında büyük yankı gördü, olayla ilgili çok sayıda yorum yapıldı. Bu yorumlarda, Fransa’nın yasakladığı ve Türkiye’de sağcı-faşist bir grubun işareti olduğu belirtilerek, bu tür ırkçı davranışlara İngiliz futbolunda yer verilmemesi gerektiği belirtildi.

Yoğun tepkiler üzerine bir açıklama yapan Cenk Tosun, böyle bir grubun olduğunu bilmediğini, gökyüzüne doğru bir hareket yaptığını ve tanrıya teşekkür etme maksadıyla bu hareketi yaptığını söyledi.