İngiltere Futbol Birliği'ne Schmeichel'ın suratına tutulan lazer için ceza

T24 Dış Haberler

Euro 2020 yarı finalinde İngiltere'yi zafere taşıyan Harry Kane penaltısı sırasında Danimarka kalecisi Kasper Schmeichel'ın yüzüne tutulan lazer nedeniyle İngiltere Futbol Birliği'ne UEFA tarafından 30 bin Euro ceza verildi.

Kane penaltıyı kaçırmış, dönen topta golü atarak İngiltere'ye öne geçirmişti.

UEFA, cezayı verirken Wembley Stadı içinde atılan havai fişekleri ve ulusal marşlar sırasında ses yapılmasını da göz önünde bulundurduklarını belirtti.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "CEDB lazer kullanımı, ulusal marşlar sırasın verilen rahatsızlık ve havai fişek ateşlenmesi nedeniyle İngiltere Futbol Birliği'ne 30 bin Euro ceza vermeye karar verildi" denildi.