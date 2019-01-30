İngiltere: Fransa kıyılarında bulunan koltuk minderleri, muhtemelen Arjantinli futbolcu Sala'yı taşıyan uçağa ait
İngiltere Hava Kazaları Soruşturma Birimi, Fransa kıyılarında bulunan iki koltuk minderinin muhtemelen Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağa ait olduğunu açıkladı. Sala ve pilotu taşıyan uçak 9 gün önce kaybolmuştu.
30 Ocak 2019 18:25
İngiltere Hava Kazaları Soruşturma Birimi (AAIB), Fransa kıyılarında bulunan iki koltuk parçasının muhtemelen Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağa ait olduğunu açıkladı. Sala ve pilotu taşıyan uçak 9 gün önce kaybolmuştu.
Koltuk minderleri, Fransa'nın kuzeybatısındaki Surtainville bölgesi yakınlarında bir kumsalda bulundu.
AAIB'den açıklamada, "İlk bulgulara göre, minderler kayıp uçağa ait gibi görünüyor" denildi.
AAIB 4 millik alanı öncelikli araştırma bölgesi ilan etti ve deniz yatağında araştırmaların yürütülmesi için bir de özel araç tahsis etti.
Nantes'dan Cardiff'e gidiyordu
Emiliano Sala, Fransa'nın Nantes takımından İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Cardiff City'e transfer olmuştu.
Sala, yeni takımına katılmak üzere Cardiff'e gidiyordu.