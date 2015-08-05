İngiltere eski Başbakanı Edward Heath'e çocuk tacizi soruşturması



İngiltere'de 1970-1974 yılları arasında başbakanlık yapan Edward Heath hakkındaki çocuk suiistimali iddiaları ortaya atılması üzerine polis soruşturma başlattı. Soruşturma İngiliz polis teşkilâtı Scotland Yard ve Wiltshire polisi tarafından yürütülüyor. İngiltere'ye bağlı Jersey Adası da soruşturmayı doğruladı. Heath, 2005 yılında ölmüştü.

'Taciz kurbanları' polise başvurdu

Wiltshire polisinin olası taciz kurbanlarının kendilerine başvurması çağrısında bulunması üzerine, suiistimal edildiğini ileri sürenlerin başvuruda bulunduğu açıklandı.

ABD'de çıkan Newsweek dergisinin bir muhabiri de iddialar hakkında açıklamada bulundu. İngiliz LBC Radyosu'na konuşan ABD'li gazeteci, gerekli vize ve diğer belgelere sahip olmasına rağmen 2011 yılında İngiltere'ye girişinin engellendiğini söyledi. Gazeteci, o dönemde Edward Heath hakkındaki iddiaları araştırdığını belirtti. İddialar arasında vergi kaçakçılığı ve Jersey Adası'ndaki bir yurtta çocuk suiistimalinin de bulunduğu kaydedildi.

Dev pedofili soruşturması

İngiltere'de birçok tanınmış isim hakkında son dönemde sübyancılık iddiaları ortaya atıldı. Soruşturma Yeni Zelandalı yargıç Lowell Goddard tarafından yürütülüyor. Goddard, "Muhtemel baskılar karşısında duraksamayacağını" açıkladı.