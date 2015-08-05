T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

İngiltere eski Başbakanı Edward Heath'e çocuk tacizi soruşturması

İngiltere'nin eski başbakanlarından Edward Heath hakkında çocuk tacizi soruşturması başlatıldı.

05 Ağustos 2015 13:51


İngiltere'de 1970-1974 yılları arasında başbakanlık yapan Edward Heath hakkındaki çocuk suiistimali iddiaları ortaya atılması üzerine polis soruşturma başlattı. Soruşturma İngiliz polis teşkilâtı Scotland Yard ve Wiltshire polisi tarafından yürütülüyor. İngiltere'ye bağlı Jersey Adası da soruşturmayı doğruladı. Heath, 2005 yılında ölmüştü.

'Taciz kurbanları' polise başvurdu

Wiltshire polisinin olası taciz kurbanlarının kendilerine başvurması çağrısında bulunması üzerine, suiistimal edildiğini ileri sürenlerin başvuruda bulunduğu açıklandı.

ABD'de çıkan Newsweek dergisinin bir muhabiri de iddialar hakkında açıklamada bulundu. İngiliz LBC Radyosu'na konuşan ABD'li gazeteci, gerekli vize ve diğer belgelere sahip olmasına rağmen 2011 yılında İngiltere'ye girişinin engellendiğini söyledi. Gazeteci, o dönemde Edward Heath hakkındaki iddiaları araştırdığını belirtti. İddialar arasında vergi kaçakçılığı ve Jersey Adası'ndaki bir yurtta çocuk suiistimalinin de bulunduğu kaydedildi.

Dev pedofili soruşturması

İngiltere'de birçok tanınmış isim hakkında son dönemde sübyancılık iddiaları ortaya atıldı. Soruşturma Yeni Zelandalı yargıç Lowell Goddard tarafından yürütülüyor. Goddard, "Muhtemel baskılar karşısında duraksamayacağını" açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Edward HeathScotland YardWiltshireJersey AdasıNewsweekLBC RadyosuABDYeni ZelandalıLowell GoddardDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/AG

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24