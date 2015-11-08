İngiltere: Esad'ı ikna edebilecek tek kişi Putin

İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond, Suriye konusunda Ruslarla anlaşamadıkları tek konunun, Devlet Beşşar Esad'ın geleceği olduğunu söyleyerek, "Esad'ı ikna edecek güce sahip tek bir kişi var, o da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin" yorumunda bulundu.

İngiliz yayın kuruluşu BBC’de yayınlanan Andrew Marr programına katılan Hammond, Mısır’da düşen Rus yolcu uçağıyla bağlantılı gelişmeler, Rusya, Suriye ve ülkesinin Avrupa Birliği’deki (AB) geleceğine ilişkin soruları cevaplandırdı.

Mısır’da düşen Rus yolcu uçağıyla bağlantılı olarak, İngiltere’nin Mısır’ın Şarm El Şeyh kenti ile karşılıklı uçuşları çarşamba akşamı askıya alma kararının ardından, Kızıldeniz kıyısındaki şehirde mahsur kalan İngiliz turistlerin tahliyesine devam edildiği belirtti. Hammond, cuma gününden itibaren İngilizlerin güvenli bir şekilde ülkelerine geri getirildiğini, bugünkü uçuşlarla birlikte Birleşik Krallık’a dönen turistlerin sayısının 5 bini bulacağını söyleyerek, Şarm El Şeyh Havaalanı’nın kapasitesi ve artırılan güvenlik önlemleri nedeniyle uçuşlarda 2-3 günlük rötarlar yaşandığı konusunda da uyarıda bulundu.

Hammond, Mısır’daki Rus uçağıyla ilgili soruşturmada görevli İngiliz uzmanların, uçağın kargo bölümüne giriş izni olan bir kişinin, uçağın kalkışından önce bir bagajın içine ya da üzerine bomba yerleştirmiş olabileceğini açıklamalarına ilişkin olarak, Türkiye’de dahil olmak üzere, Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerinin havaalanlarındaki mevcut güvenliğin kontrolden geçirilip geçirilmediğini sorulması üzerine, bunun İngiltere Ulaştırma Bakanlığı’nın sorumluluğunda olduğunu belirterek, İngiliz yetkililerin, terör örgütü IŞİD’in yakın olduğu bölgelerdeki savunmasız havaalanlarında güvenlik durumunu gözden geçirdiğini aktardı.

'IŞİD’i kalbinin attığı yerde temizlemeliyiz'

Hammond, İngiltere’nin Suriye’de terör örgütü IŞİD’e yönelik hava saldırıları düzenlenmesi planlarına ilişkin, konunun parlamentoda oylamaya sunulması planında değişiklik olmadığını belirterek, “Bunun doğru olduğunu düşündüğümüzde ve bu konuda parlamento’da oy birliği sağlandığından kendimizden emin olduğumuz zaman konuyu parlamento’ya taşıyarak, görüşeceğiz” dedi.

Hammond, İngiltere’nin 60 ülkeli bir koalisyonun parçası olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:

“Eğer IŞİD’e karşı başarılı olmak istiyorsak, o zaman IŞİD’i, kalbinin attığı yerde, Suriye’nin doğusunda bitirmeliyiz. Bunu etkili olarak yapabilmek için de Suriye’deki geniş iç savaşa yönelik siyasi bir çözüm bulmamız gerekli. Bu süreç, Viyana’daki görüşmelerle tekrardan çalışma halinde. Bölgede ateşkes sağlanmalı, Suriye’deki meşru muhalif grupları da kapsayan bir siyasi diyalog yürütülmeli. Böylece Suriye’nin geleceğine inanan herkesi bir araya getirerek, IŞİD teröristlerine karşı çalışabiliriz.”

Esad'ın geleceği

İngiliz bakan, IŞİD’in bitirilmesi ihtiyacı ile Suriye’nin geleceğine ilişkin geniş kapsamda birçok konuda Ruslarla aynı görüşü paylaştıklarının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Açıkça söylemek gerekirse Ruslarla anlaşamadığımız tek konu, Esad’ın geleceği. Biz, müttefiklerimizin çoğunluğu ve ortaklarımız, geçiş sürecinde Esad’ın gitmesi gerektiği ihtiyacına inanırken, Ruslar ise şu anda halen, ‘Hayır, eğer Esad isterse, gelecekteki seçimlere adaylığını koymasına izin verilmeli’ diyor. Esad’ın bir sabah uyanıp, bu işi artık daha fazla yapmak istemediğine karar vermesi harika olurdu. Esad’ı ikna edecek güce sahip tek bir kişi var, o da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin.”