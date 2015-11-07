Irak'ın ardından Suriye, Kuveyt ve Bahreyn'de de kolera vakaları görüldü

Orta Doğu'da başgösteren kolera vakaları Irak'tan sonra Suriye, Kuveyt ve Bahreyn'e de sıçradı. Irak'ta 6 kişi kolera nedeniyle hayatını kaybederken, altyapısı ve temiz su kaynakları savaşlar nedeniyle tahrip olan bölgede salgın başlamasından endişe ediliyor.

Spıtnik'in haberine göre, Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu UNICEF, Ortadoğu'da 4 ülkede kolera vakalarına rastlandığını açıkladı. Irak'ta 2200 kişide kolera saptandığını, 6 kişinin de hayatını kaybettiğini belirten UNICEF'in açıklamasına göre, salgın Suriye, Kuveyt ve Bahreyn'e de sıçrayarak bölgesel bir tehdit haline geldi.

Irak ve Suriye'de yıllardır devam eden çatışmalar sonucu altyapının zarar görmesinin ve evlerini terk eden milyonlarca kişinin temiz su kaynaklarına ulaşmakta güçlük çekmesinin salgının yayılmasında etkili olduğu belirtildi.

Irak Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Başkent Bağdat'ın yanı sıra Dohuk, Salahaddin, Babil, Divaniye, Musenna, Kerbela, Zikar, Necef, Süleymaniye ve Kerkük'te son 4 gün içinde 225 kişiye daha kolera teşhisi konulduğu" belirtildi.

Kolera kirli su kaynaklarıyla yayılan ve bağırsaklarda meydana gelen iltihaplanmaya bağlı ciddi bir hastalık olarak biliniyor.