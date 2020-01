İngiltere erken genel seçimler için sandık başında

Üç aydan kısa bir zaman dilimi içerisinde üç kez terör saldırısıyla sarsılan Birleşik Krallık'ta bugün milyonlarca insan, erken genel seçimler için sandık başında.

Yerel saat ile sabah 07:00'da (TSİ 09:00) başlayan oy verme işlemi 22:00'da sona erecek.

46.9 milyon seçmen 650 milletvekilinin seçilmesi için 40 bin merkezde oy kullanacak.

2015 yılında ise oy vermek için kayıt yaptıran 46.4 milyon seçmen vardı.

Bu yıl bu seçmen sayısının yüzde 16,4 kadarı posta yoluyla çoktan oyunu kullandı.

2015 yılında seçimlere katılım yüzde 66,4 olmuştu.

Son seçimlerde Muhafazakar Parti 650 koltuğun 331'ini kazanarak çoğunluğu elde ederken İşçi Partisi 232 koltuk kazanarak ikinci olmuştu.

Çoğunluğu elde etmek için 326 koltuğa ulaşmak yeterli oluyor.

Çoğu sandık okullarda, topluluk merkezlerinde ve dini merkezlerde kurulurken daha önce publarda, bir çamaşır yıkama dükkanında ve otobüste de sandık kurulduğu olmuştu.

Gece yarısı itibariyle sonuçların gelmesi, kesin sonuçların ise Cuma akşamüstü ulaşması bekleniyor.

Anketler ne diyor?

Son kamuoyu yoklamaları seçimi yine Muhafazakarların kazanabileceğini işaret ediyor. Ancak İşçi Partisi son haftalarda iktidar partisiyle birkaç ay önce yüzde 20’lere kadar çıkan farkı çok hızlı şekilde kapattı. İki parti arasındaki farkın 1 puana kadar düştüğünü gösteren anketler var. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde Muhafazakarların mecliste çoğunluğunu kaybedeceği ve ‘koalisyon’ seçeneklerinin gündeme geleceği belirtiliyor.

Özellikle Başbakan Theresa May’in seçimi yeniden kazanması halinde, yaşlılara yönelik yardımlarda kesintiye gideceği yönünde açıklama yapmasının partisine oylarını düşüreceği ifade ediliyor.

Seçimler öncesi ülkenin dört büyük partisiyle ilgili sıralama ise Muhafazakar Parti, İşçi Partisi, İskoç Ulusal Partisi (SNP) ve Liberal Demokrat Parti şeklinde.

İngiltere'de yarın yapılacak genel seçimlerde ikisi Türkiye, biri de Kıbrıs kökenli olmak üzere üç aday yarışacak

Gönül Daniels / Muhafazkar Parti: Türklerin yoğun olarak yaşadığı Edmonton bölgesinden aday olan Gönül Daniels, 2015 genel seçiminde de aynı partiden ve aynı bölgeden milletvekili adayı olmuştu. Yaklaşık 20 yıldır Edmonton’da yaşayan Daniels, Londra doğumlu, mimar evli ve iki çocuk annesi. Kazanma şansı olduğunu belirten Daniels, genel olarak seçmenin partisine destek verdiğini söyledi: “Başbakanımız Theresa May’e güçlü ve kararlı liderliğinden dolayı kuvvetli bir destek var. Edmonton’daki sonuçtan umutluyum, özellikle de Türk topluluğun desteğini alabilirsem, mutlaka kazanırım. Aktif olarak yerel toplumlarla ilgileniyorum ve sesi duyulmayan kişilere yardım etmek ve toplumu geliştirmek istiyorum. Bence toplumların kendilerini temsil eden milletvekillerine ihtiyacı var. Edmonton’ın ivedilikle çözümlenmesi gereken sorunları var. Kazanırsam toplumla bunları düzeltmek için birlikte çalışacağım.”

İbrahim Doğuş / İşçi Partisi Adayı: Elbistan doğumlu İbrahim Doğuş da yürüttüğü aktiviteler ve sivil toplum çalışmalarıyla İngiltere’de yaşayan Türk ve Kürt toplumlarının en çok tanınan isimlerinden. Doğuş, yapılacak seçimlerde ana muhalefetteki İşçi Partisi’nden ve başkentin merkezi The Cities of London and Westminster seçim bölgesinden aday gösterildi. Adaylığının partisinin talebi üzerine gündeme geldiğini vurgulayan Doğuş, ticaret yaptığı ve yaşadığı bu bölgede aday olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Seçim bölgesinin demografik yapısıyla İngiltere’nin en kozmopolit bölgelerinden birisi olduğunu kaydeden Doğuş, seçim kampanyasını Brexit tartışmaları, hava kirliliğine karşı mücadele, konut sorunlarının çözümü üzerine yürüttü. Bölgede yaşayan sakinlerin yüzde 20’sinden fazlasının Avrupa ülkelerinden geldiklerine dikkati çeken Doğuş, Brexit sürecinden direkt olarak etkilenecek olan bölge sakinlerinin, Muhafazakar Parti’nin kontrolüne son verebileceğini savundu.

Emine İbrahim / İşçi Partisi: Haringey Belediye Meclis üyesi Emine İbrahim de, Londra Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Carshalton ve Wallington bölgesinden milletvekili adayı olarak seçimlere katılıyor. Kendisini ‘Kıbrıslı’ olarak ifade eden İbrahim, aday olduğu bölgede son beş seçimin tamamını Liberal Demokratlar kazanmış. İbrahim, “Milletvekilliğini kazanmak için bölgedeki İşçi Partili teşkilatlarla son dakikaya kadar el ele örnek bir çalışma ortaya koyduk” dedi.