İngiltere ekonomisi 2020'de yüzde 9,9 küçüldü: "1709'dan bu yana en büyük daralma olabilir"

İngiltere ekonomisi, koronavirüs salgınında getirilen sınırlamaların gayri safi yurt içi hasılayı (GSYH) düşürmesiyle geçen yıl yüzde 9,9 oranında küçüldü.

Ulusal İstatistik Kurumu (ONS), rekor düzeydeki küçülmenin, ülke tarihinde görülen en büyük ekonomik daralmanın iki katından fazla olduğunu açıkladı.

İngiltere'de GSYH ilk kez İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından hesaplanmıştı ve yıllık küçülme oranı hiçbir zaman yüzde 4,1'i aşmamıştı.

Fakat uzmanlar, Merkez Bankası'nın büyüme hesaplama kriterlerinin yüz yıllar öncesine dayandığını belirterek, 2020'deki küçülmenin 1709'dan beri görülen en büyük ekonomik daralma olabileceğini söylüyor.

Yüzde 9,9'luk küçülme oranı, ekonominin büyük oranda hizmet sektörüne bağımlı olmasıyla açıklanıyor. Hizmet sektörü, karantina önlemleri sırasında ciddi şekilde sekteye uğradı.

ONS'nin verilerine göre Ekim-Aralık dönemini kapsayan son çeyrekte ekonomi %1 oranında büyüdü.

Aralık ayında konaklama ve yeme-içme sektörüyle araba satışlarında toparlanma, sınırlı da olsa büyümeyi getirdi.

Aralık'taki büyüme çift dipli resesyonu önledi

Aralık'taki bu büyüme sayesinde İngiltere'nin 1970'lerden bu yana ilk kez çift dipli resesyona girmekten kurtulduğu belirtiliyor.

Resesyon, ekonominin iki çeyrek üst üste küçülmesini ifade ediyor. Çift dipli resesyon kavramı ise bir ekonominin resesyondan çıktıktan hemen sonra tekrar daralmasını tanımlıyor.

Maliye Bakanı Rishi Sunak, verileri şöyle yorumladı:

"Bugünkü rakamlar ekonominin, tüm dünyayı etkileyen pandemide ağır bir darbe aldığını gösteriyor. Kış döneminde ekonominin direncine ilişkin bazı olumlu işaretler olmasına karşın mevcut karantina önlemleri birçok insanı ve işletmeyi etkilemeye devam ediyor. Bu nedenle, istihdamı, işletmeleri ve insanların geçim kaynaklarını korumaya odaklanıyoruz."

Ekonomistler yürürlükteki sınırlamaların bahara kadar devam etmesinin beklendiğine dikkat çekerek bunun ekonomiye etkilerinin önümüzdeki aylarda da hissedileceğini belirtiyor.

'Baharda toparlanma görülebilir'

Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü'nün kıdemli ekonomi uzmanlarından Kemar Whyte, "Yılın ilk çeyreğinde keskin bir düşüş bekliyoruz. Ancak ikinci çeyreğin başından itibaren sınırlamaların kalkması ve aşılama programının sonuç vermesiyle birlikte büyüme bekliyoruz" dedi.

ONS'nin verileri aynı zamanda İngiltere'nin geçen yıl büyük ekonomilerin neredeyse tamamından daha çok küçüldüğünü de ortaya koyuyor.

İspanya'da ise ekonomi geçen yıl yüzde 11 daralmıştı.

Ülkede Covid-19'dan ölenlerin sayısı 115 bini aştı

İngiltere, koronavirüs salgınında Avrupa'da en çok kişinin hayatını kaybettiği ülke konumunda. İngiltere aynı zamanda nüfusa oranla en fazla ölümün görüldüğü ülkeler arasında.

Ancak uzmanlar, İngiltere'de aşı yapılan kişi sayısının diğer Avrupa ülkelerindekinden daha fazla olduğuna dikkat çekerek bu yılın sonlarında ekonominin toparlanmasının beklendiğini söylüyor.