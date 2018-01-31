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Dünya

İngiltere Düşesi Kate Middleton, lösemili çocuklar için saçını kesti, peruk olsun diye bağışladı

Düşes, 2011 yılında Prens William ile evlenerek Kraliyet ailesine katılmıştı

31 Ocak 2018 16:19

2011 yılında Prens William ile evlenip Kraliyet ailesine adım atan Kate Middleton, kesilen saçlarını lösemili çocuklara peruk olsun diye bağışladı. 

7 yıl önce eşi ile Kanada’yı ziyaret ettiğinde Calgary Havalimanı’nda 6 yaşındaki lösemili kız çocuğu Diamond Marshall tarafından karşılanan Kate, o tarihten bu yana kanserli çocuklarla ilgili etkinliklerde ön saflarda yer aldı.  Düşes, bu sefer saçlarını Little Princess Trust adlı hayır kurumuna bağışladı. 

Karar'da yer alan ahbere göre 36 yaşındaki Düşes’in geçen yaz kestirdiği saçları kemoterapi ve radyasyon tedavileri nedeniyle saçlarını kaybeden lösemili çocuklara peruk üreten Little Princess Trust’a gitti. Ancak Kate’in talebiyle bağışçının ismi gizli tutuldu.

Kurum, 2006 yılında kızlarını kanser nedeniyle kaybeden anne-baba Wendy Tarplee ve Simon Tarplee tarafından kuruldu. 2006 yılından bu yana, hem kız hem erkek olmak üzere 5 bin 500 kanserli çocuğun (1 peruk için 8 bağış gerekiyor) peruğunu finanse etti.

Üstelik kuruma saç bağışlayan ilk ünlü Kate Middleton değil. 2016 yılında İngiliz şarkıcı Harry Styles da saçlarını bağışlamış, kesik at kuyruğunun fotoğrafını Instagram üzerinden yayınlamıştı.   

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