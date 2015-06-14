İngiltere Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarını uyardı: Türkiye’ye gitmeyin!

İngiliz Dışişleri, vatandaşlarını Türkiye’ye gitmemeleri konusunda uyardı. Tatil için Türkiye’ye gelen İngiliz vatandaşlarının "kaçırılma, intihar bombası ya da roket saldırısı"na maruz kalabileceğini söyleyen ngiltere Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'u da “yüksek riskli” bölge ilan etti.

soL Haber Portalı'nın haberine göre, İngiltere Dışişleri Bakanlığı dokuz kenti “gidilmemesi gereken bölge” olarak belirlerken, Türkiye’nin Suriye’yle olan sınırından ise kesin olarak uzak durulması uyarısı yaptı.

Açıklamada “IŞİD Suriye ve Irak merkezli olsa da Türkiye de dahil, tüm komşu ülkelerde saldırı düzenleme kapasitesine sahiptir. Medyada yer verilen haberler teröristlerin, Ankara, İstanbul ve Suriye sınırına yakın bölgeler de dahil Türkiye’nin her yerini hedef alabileceğini öne sürmektedir. Irak ve Suriye’deki çatışmalar nedeniyle İngiltere’nin çıkarlarına ve İngiliz vatandaşlarına yönelik dünya çağında terör saldırıları düzenlenmesi riski artmış bulunmaktadır. Bu dönemde tetikte olunması gerekmektedir” denildi.

Saldırıların özellikle yabancı turistleri hedef alabileceğinin savunulduğu açıklamada, kaçırma olaylarında İngiliz devletinin fidye ödeme eğiliminde olmayacağı da ifade edildi. Türkiye’yi yılda 2,5 milyonun üzerinde İngiltere vatandaşı ziyaret ediyor.