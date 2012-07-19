İngiltere Dışişleri Bakanlığı: Türkiye en tacizci ikinci ülke

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, yurt dışında tatil yapan ve yaşayan İngilizlere yönelik cinsel saldırının en yüksek olduğu ülkelerin Mısır ve Türkiye olduğunu öne sürdü.

İngiliz The Daily Telegraph gazetesi, Dışişleri Bakanlığı'nın Nisan 2011-Mart 2012 dönemini kapsayan raporuna yer verdi.

Buna göre hastaneye kaldırılma, ölüm, tecavüz ve pasoport kaybolması ya da çalınması olaylarının arttığına dikkat çekerek, 2010-2011 dönemine göre, yurt dışında ölümlerin 5 bin 972'den 6 bin 237'e, tecavüzün 115'ten 127'ye, pasaport kaybolması ya da çalınması olayının ise 25 bin 969'dan 28 bin 569'e yükseldiği belirtildi.

Gazete, yurt dışında tatil yapan ve yaşayan İngilizlere yönelik cinsel saldırı olaylarının en yüksek olduğu ülkenin 24 olayla Mısır olduğunu ve Mısır’ı 23 saldırı vakasıyla Türkiye’nin izlediğini öne sürdü. (Milliyet)