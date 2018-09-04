İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan Myanmar açıklaması

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, ülkesinin Myanmar’da işlenen katliamların sorumlularının adalet önüne çıkarılması konusunda kararlı olduğunu söyledi.

İngiliz parlamentosunun Dışişleri Komisyonu üyelerinin sorularını yanıtlayan Hunt, hükümet olarak birinci önceliklerinin Arakanlı Müslümanların topraklarına güven içinde dönmesini sağlamak olduğunu bildirdi.

"İkinci önceliğimiz faillerin adalet önüne çıkmasını temin etmektir." ifadesini kullanan Hunt, "Bu, uzun ve zorlu bir yol ama bu yola koyulmaya kararlıyız. Faillerin adalet önüne çıkarılması için her şeyi yapacağız." diye konuştu.

Arakan sorununun gelecek ay Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında yapılacak bakanlar düzeyinde toplantıda da ele alınacağını belirten Hunt, "Ancak (faillerin) Uluslararası Ceza Mahkemesine sevki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) alması gereken bir karar ve şu an için orada bunu sağlayacak bir görüş birliği olup olmadığı net değil." değerlendirmesinde bulundu.

Arakan sorunu

BM tarafından kurulan Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu, MyanmarGenelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in de aralarında bulunduğu üst düzey ordu mensuplarının Arakanlı Müslümanlara yaptığı soykırım nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasını istemişti.

Myanmar 'da 1970'lerden bu yana zulüm ve sistematik baskıya uğrayan Arakanlı Müslüman nüfusun büyük çoğunluğu topraklarını terk ederek bölge ülkelere göç etti.

Ülkede 1982'de kabul edilen yasayla vatandaşlık haklarını kaybeden Arakanlı Müslümanlar, "devletsiz" sayılıyor. Birleşmiş Milletler tarafından "eziyet gören dini azınlık" olarak kabul edilen Arakanlı Müslümanlar, hem şiddet olaylarına hem de yasal, ekonomik ve toplumsal ayrımcılığa maruz kalıyor.

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemlerini başlatmış ve 10 bine yakın kişiyi katletmişti.

Etnik temizliğe dönüşen saldırılarda 350'den fazla köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edilirken, 700 binden fazla Arakanlı Müslüman dağlık bölgeler, nehir ya da deniz üzerinden komşu Bangladeş'e sığınmak zorunda kalmıştı.