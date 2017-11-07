İngiltere Dışişleri Bakanı Suudi Prens ile görüştü

Özge Düzgün, İstanbul, 7 Kasım, (DHA)- Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, İran\'ı Yemen\'deki milislere roket sağlamakla suçladı ve bunun kendi ülkesine karşı \"doğrudan askeri saldırı\" eylemi olduğunu savundu.

Prens Salman, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü. Görüşme sırasında İngiltere Dışişleri Bakanı, Yemen’deki Huti’ler tarafından Riyad kentine balistik bir füze fırlatılmasını ve kasıtlı olarak sivillerin hedef alınmasını kınadıklarını iletti. Dışişleri Bakanı, İngiltere\'nin herhangi bir güvenlik tehdidi karşısında Suudi Arabistan Krallığı\'nın yanında olacağını söyledi.

Veliaht prens Salman İran yönetiminin Huti milislerine füze tedarik etme konusunda destek olduklarını ve bunun doğrudan bir askeri saldırı olarak kabul edildiğini ayrıca bu girişimin Krallığa karşı bir savaş nedeni olarak düşünülebileceğini vurguladı.