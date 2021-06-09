İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: Biz Kürt halkının dostuyuz, desteğimiz sürecek

Irak’taki temaslarına devam eden İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Raab, görüşmenin ardından, yaptığı açıklamada, “Biz Kürt halkının dostuyuz ve tarihi ilişkilere sahibiz” dedi.

Dün, Irak’ın başkenti Bağdat’a giden İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, buradaki temaslarını tamamlayarak bugün, Erbil’e geçti.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya gelen Raab, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Sputnik’te yer alan habere göre, Irak ve IKBY ziyaretinin ülkesinin ikili ilişkileri geliştirmek için verdiği özenden kaynaklandığını dile getiren Bakan Raab ise “Biz Kürt halkının dostuyuz ve tarihi ilişkilere sahibiz” ifadelerini kullandı.

Barzani ile Irak ve IKBY’nın istikrarını görüştüklerini aktaran Dışişleri Bakanı, ülkesinin Irak’a ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne verdiği desteğin süreceğini belirtti.

Raab, “IKBY'nin milisler ve terör örgütü IŞİD'den gelen tehlikelere karşı koyabileceğine inanıyoruz” dedi. Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani’yi Londra’ya davet ettiğini söyleyen Raab ayrıca, IKBY Peşmerge güçlerine yardım tahsis ettiğini vurguladı.

IKBY Başkanı Barzani, İngiltere’nin 1991 yılında Irak’ın kuzeyinde güvenli bölgenin kurulmasında büyük bir rol oynadığını ifade etti. Barzani, İngiltere ile ilişkilerin IŞİD ile mücadelede daha da geliştiğini söyledi.