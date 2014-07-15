İngiltere Dışişleri Bakanı Hague istifa etti



William Hague, istifasını resmi Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Hague, İngiltere Parlamentosu'nun Avam Kamarası'na başkanlık etmeye devam edeceğini kaydetti.

53 yaşındaki William Hague, Avam Kamarası başkanlığını da milletvekilliği görev süresinin dolacağı Mayıs 2015 tarihine kadar sürdüreceğini, siyaset kariyerine son verdiğinden bir daha aday olmayacağını bildirdi.

Başbakan David Cameron'ın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Hague'in dışında başka bakanlar da istifalarını sundu.

İstifalar, parlamento seçimlerine 10 ay kala bir kabine değişikliğine gitmeyi planlayan Başbakan Cameron'ın elini güçlendirmeyi hedefliyor.

Savunma Bakanı Philip Hammond'ın Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmesi bekleniyor.