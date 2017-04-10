İngiltere Dışişleri Bakanı: ABD, Suriye'ye saldırıları sürdürebilir

T24 / Çeviri

İtalya’da bugün düzenlenecek G7 zirvesinde Suriye konusunda Rusya’ya baskının artırılabileceği belirtilirken, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ABD’nin Suriye’ye yeni saldırılar düzenleyebileceğini söyledi.

The Sun gazetesine konuşan Johnson, ABD’nin Suriye’ye yönelik füze saldırısı için “Bunu tekrar yapabilirler. Bu fırsatı kaçırmamalıyız. Rusya lideri Vladimir Putin için hâlâ desteklediği tiranlıkla ilgili gerçeklerle yüzleşme zamanı geldi” dedi.

G7 ülkelerinden Rusya’ya baskıyı artırma planı

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, Suriye'deki son gelişmeler nedeniyle Moskova'ya bu hafta yapacağı ziyareti iptal etmişti. Johnson, Times gazetesine yaptığı açıklamada da, Suriye’ye desteğinin sürmesi halinde Rusya’ya yönelik yaptırımların artırılabileceğini belirtmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, İngiltere'nin tavrının iki ülke arasındaki ilişkiyi çıkmaza soktuğu ifade edilmişti.

İngiltere ve diğer G7 ülkelerinin, bugün İtalya’da başlayan G7 zirvesinde Suriye’ye askeri desteğini çekmesi için Rusya’ya baskı yapılmasına yönelik bir dizi seçeneği ele alacağı belirtiliyor. Rusya’nın Suriye’deki askerlerini çekmeyi kabul etmesi halinde G7’ye yeniden katılmasının önerileceği de iddia ediliyor.