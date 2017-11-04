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Dünya

İngiltere denizindeki atık miktarında rekor artış

Deniz Kılınç / İstanbul, 3 Kasım (DHA) - İngiltere Çevre, Gıda ve Köy işleri Bakanlığı'nın (DEFRA) verilerine göre, İngiliz denizi dibinde bulunan atık miktarında büyük bir artış oldu

04 Kasım 2017 12:45

Deniz Kılınç / İstanbul, 3 Kasım (DHA) - İngiltere Çevre, Gıda ve Köy işleri Bakanlığı\'nın (DEFRA) verilerine göre, İngiliz denizi dibinde bulunan atık miktarında büyük bir artış oldu.
DEFRA açıkladığı son rakamlara göre, 2016 yılında İngiltere deniz yatağında kilometre başına toplam 358 atık bulundu. Bulunan atıkların yüzde 78\'inin plastik, yüzde 6.3\'ünün kauçuk ve yüzde 2.7\'sinin metal olduğu belirtildi. Verilere göre atık miktarında geçen seneye göre yüzde 158, 1992-1994 yıllarına göre yüzde 222 gibi bir artış oldu.
2003 yılındaki kilometre başı bin 300 atıktan sonra, İngiliz denizi tabanındaki atık miktarı yükselip alçalmaktaydı. İstatikçiler, atık miktarındaki yükselme ve alçalmaları hava değişikliğiyle açıkladı fakat 2016\'daki artışın son üç yıldaki düşüşten sonra bir ilk olduğunu söyledi.
Liberal Demokratlar Partisi çevre sözcüsü Tim Farron konuyla ilgili, \"Denizlerimizi kirleten bu plastik atık artışını görmek çok üzücü. Eğer harekete geçmezsek, birkaç yıl içinde Mavi Gezegen\'i Plastik Gezegen olarak değiştirmek durumunda kalacağız. Devlet acilen bu konuda bir eylem gerçekleştirmeli ve denizlerimizi ve kırsal kesimlerimi temizlemeli. Çevremizi koruyacak olan 25 yıllık çevre planı şimdi yayınlanmalı\" dedi.
DEFRA\'nın 25 yıllık çevre temizliği planının 2016 yazında yayınlanması bekleniyordu fakat yayın tarihi o zamandan beri erteleniyor.
(Fotoğraflı)

 

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