Britanya'dan Türkiye’ye getirilen Mehmet Okan: Balık istifi getirildik, hasta olmayanlar hasta olmuştur

Yeni tip Koronavirüs önlemleri kapsamında Londra'dan Türkiye'ye getirilerek Çankırı'daki bir yurda yerleştirilen Mehmet Okan, uçakta sosyal mesafe kuralına uyulmadan yolculuk yaptıklarını söyledi. Her şeyin plansız yapıldığını dile getiren Okan, "Havaalanında 10 saat bekledik. Normal zamanda 100 Sterlin olan bileti 221 Sterline aldık. Uçakta balık istifi oturduk. Bir koltuk bile boş bırakılmadı. Hasta olmayanlar da hasta olmuşlardır" dedi.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, Okan, "Londra’da bir hayat kurmaya çalışıyordum. 3 ay önce bir ev kiraladım. Sonra bu salgın çıktı. Ülkeme dönmem için bir şansım olduğunu belirterek 8 saat önceden haber verdiler. 8 saatte hazırlandım. Havaalanında 10 saat bekledik. Normal zamanda 100 Sterlin olan bileti 221 Sterline aldık. Uçakta balık istifi oturduk. Bir koltuk bile boş bırakılmadı. Hasta olmayanlarda hasta olmuşlardır." ifadesini kullandı.

Okan, Londra’dan yapılan tahliye sürecinin başından sonuna kadar bir fiyasko olduğunu ileri sürdü.

Çankırı’da karantina kaldığı yurdun genel durumunun iyi olduğunu dile getiren Mehmet Okan, "Şunu da belirtmek isterim ilk 48 saat sadece günde 1,5 litre su alabildik kantine ulaşmak mümkün olmadı. Yani ben şahsen ilaç kullanan ve kilolu biri olduğum için susuz kaldım. Su dağıtan görevliye durumu belirtmeme rağmen su veremeyeceğini belirtti. Daha sonra AFAD bizim için alış veriş yaptı. Ama fiyatlar çok yüksekti." diye konuştu.