İngiltere'de yolları trafiğe kapatan 5 çevreci aktiviste hapis cezası verildi

İngiltere'de çevreci aktivist grup "Insulate Britain" üyesi 5 kişiye, yolların trafiğe kapatılmasını önleyen mahkeme kararına uymadıkları gerekçesiyle hapis cezası verildi.

Başkent Londra'nın etrafını çevreleyen M25 otobanını geçen eylülde trafiğe kapatan 5 iklim aktivistine, 24 ila 42 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.

Gruptan 11 kişinin hapis cezası ise tecil edildi.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Yol kullanıcılarını, insanların hayatlarını tehlikeye atan ve binlerce insanı zor durumda bırakanlardan korumak için elimden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğim.” ifadesini kullandı.

Kasım 2021'de yolları trafiğe kapattıkları gerekçesiyle grup üyesi 9 kişiye hapis cezası verilmişti.