İngiltere'de uzmanlar Omicron rehavetine karşı uyardı: "Gelecek varyantlar daha tehlikeli olabilir"

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İngiltere, tüm Covid kısıtlamalarını kaldırmaya hazırlanırken ülkenin önde gelen bilim insanları, Omicron'un daha hafif seyrettiğine dair bulgular olsa da bir sonraki varyantın daha tehlikeli ve ölümcül olabileceğine karşı uyardı.

The Guardian'da yer alan habere göre, İngiltere'de hükûmetin tüm Covid önlemlerini kaldırma kararı tartışılıyor.

Edinburgh Üniversitesi'nden epidemiyolog Prof. Mark Woolhouse, Covid-19 varyantlarının giderek hafifleyeceğine dair inanışın tehlike oluşturduğunu söyledi. Woolhouse "Omicron varyantı Delta varyantından gelmedi. Virüs aile ağacının tamamen başka bir bölümünden çıktı. Bir sonraki varyantın ağacın hangi parçasından geleceğini bilmediğimize göre, ne kadar patojenik olacağını da bilemeyiz. Daha az patojenik de olabilir, daha çok da." dedi.

Warwick Üniversitesi'nden virolog Prof. Lawrence Young da bu görüşü destekledi ve ekledi: "İnsanlar virüsün Alfa'dan Delta'ya, oradan Omicron'a doğru lineer bir şekilde evrildiğini düşünüyorum. Ancak durum bu değil. Varyantların giderek hafifleşeceği fikri yanlış. Delta varyantından daha patojeniği çıkabilir" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Covid-19 Özel Temsilcisi David Nabarro da gelecek varyantlarla ilgili belirsizliğe karşı uyardı. Nabarro "Gelecek varyantlar daha bulaşıcı olabilir, farklı semptomlara sebep olabilir ya da daha ölümcü olabilir." dedi.

Nabarro, yetkililerin olası daha tehlikeli varyantlar için planlarını hazırda tutması gerektiğini söyledi. Nabarro, insanların da kendileri ve çevrelerini korumak konusunda dikkatli davranmayı sürdürmesini önerdi.