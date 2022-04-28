İngiltere'de uyuşturucu bağımlısı anneye, 7 yaşındaki oğlunun ölümüne yol açtığı gerekçesiyle 20 yıl hapis cezası verildi

İngiltere'de evinin bahçesinde astım krizi geçiren ve hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuğun annesine 20 yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme, Laura Heath'in yedi yaşındaki oğlu Hakeem Hussain'in bakımını ihmal ettiğini ve uyuşturucu bağımlılığını çocuğunun bakımının önünde tuttuğuna hükmetti.

40 yaşındaki Heath, 'ağır ihmal nedeniyle ölüme sebebiyet vermekle' suçlandı.

Mahkemeye verilen bilgilere göre Hakeem, Kasım 2017'de annesinin evinin bahçesinde tek başına bulundu ve "nefes almak için çırpınarak" öldü.

Jüriye verilen ifadelere göre Heath'in bağımlılığı, Hakeem'in ölümünden önceki aylarda iyice kötüleşmişti. Heath, eroin ve kokain için günde neredeyse 55 sterlin harcıyordu, bu masrafın bir kısmını ise seks işçiliği ile karşılıyordu.

İfadelerden birinde Heath'in oğlunun astım spreyini kokain piposu olarak kullandığ belirtildi.

Hakeem'in öldüğü gece Heath eroin kullanmış ve oğluyla aynı yatakta bayılmıştı.

Hakeem'in ise eroin dumanından etkilenerek astım krizi geçirdiği düşünülüyor.

Annesini uyandıramayan Hakeem'in gece yarısı nefes alabilmek için dışarı çıktığı tahmin ediliyor. Hakeem, sabah elinde bir yaprakla dışarıda ölü bulundu.

'Korkunç annelik'

Mahkeme, Hakeem'in ölümünden Heath'in "kabul edilemez ve korkunç" anneliğinin sorumlu olduğu ifadesinde bulundu.

Hakim, oğlunun ölümünün gerçekleştiği sırada Heath'in hayatının "uyuşturuculardan dolayı kaotik ve trajik bir düşüşe geçtiğini" söyledi; ölümün "annesinin ihmaliyle meydana gelen bir trajedi" olduğunu ekledi.

Olaydan sonra yapılan otopsi, Hakeem'in kontrolsüz astım atağı yüzünden öldüğünü doğruladı.

Toksikoloji raporu küçük çocuğun ölümünden birkaç saat önce sigara dumanı soluduğunu, saç teli üzerinde yapılan incelemede ise eroin, kokain ve esrar izleri tespit etti.

Mahkeme, "kişisel hayatın gizliliğini koruma" gerekçesiyle Hakeem'in babasıyla ilgili bilgi paylaşmadı. 2016'da tutuklanan babanın, 2017'deki olay sırasında da cezaevinde olduğu biliniyor.

Hakeem üç yaşından bu yana nefes alma zorluğu çekiyordu ve yaşamı boyunca, sosyal hizmetler çocuğun sağlık durumundan ve evdeki bakımından kaygılıydı.

Hakeem öldüğü sırada, astım spreyini annesi almadığı için iki gündür kullanamamıştı.

Çocuğun cansız bedeninin bulunmasından iki gün önce, okulundaki hemşire, yetkililere, harekete geçilmezse "hafta sonu ölebileceğini" söylemişti.

Ölümünden önceki Cuma günü yapılan toplantıda, sosyal hizmet yetkilileri harekete geçmeye karar verdi ve Heath ile pazartesi günü görüşülmesi planlandı. Ancak Hakeem Pazar günü hayatını kaybetti.