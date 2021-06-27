İngiltere'de tüketiciler, çevre dostu yiyecekleri "trafik ışığı sistemi" ile takip edebilecek

İngiltere'de, tüketicilerin çevre dostu seçimler yapmasını teşvik etmek için yiyecek ve içecek ambalajlarında "trafik ışığı sistemi" başlatılıyor.

The Guardian'a göre, sonbaharda yapılacak deneme çalışmasında yiyecek ve içecekler, çevresel etkilerini değerlendiren bir "eko puan" taşıyacak.

Üreticileri, sürdürülebilirliğe yönlendirmeye ve karbon ayak izini azaltmaya teşvik eden projeyi, İngiltere hükümetinin yanı sıra Nestle ve Marks & Spencer gibi markalar tarafından finanse edilen kâr amacı gütmeyen kuruluş Foundation Earth destekliyor.

Ürünler, Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) desteğiyle Oxford Üniversitesi'ndeki gıda bilimciler tarafından geliştirilen sistemde, harfler ve renklerle sınıflandırıldı. En çevre dostu ürünler için yeşil, en azları için ise kırmızı kullanılırken, ürünlerin karbon ayak izleri A'dan G'ye kadar derecelendirildi.