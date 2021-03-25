İngiltere'de toplam vaka sayısı 4 milyon 320'ye yaklaştı

İngiltere'de Koronavirüs salgınında son 24 saatte 6 bin 220 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 319 bin 128’e yükseldi.

İngiltere’de vaka ve can kayıplarındaki düşüş eğilimi devam ediyor. İngiltere'de Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 63 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 126 bin 445’e yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 6 bin 220 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 319 bin 128’e yükseldi. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, 28 milyon 991 bin 188 doz Covid-19 aşısı uygulandığı, 2 milyon 775 bin 481 kişiye ise aşının her iki dozunun yapıldığı belirtildi.