İngiltere’de son 24 saatte Koronavirüs nedeniyle 1820 kişi yaşamını yitirdi

İngiltere’de son 24 saatte 38 bin 905 kişide daha Koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 1820 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 505 bin 754’e yükseldi.



İngiltere’de son 24 saatte 38 bin 905 yeni Koronavirüs vakasının tespit edildiği, 1820 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 3 milyon 505 bin 754 toplam can kaybı ise 93 bin 290 olarak duyuruldu.

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