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Koronavirüs

İngiltere'de son 24 saatte 20 bin 479 vaka tespit edildi

29 Haziran 2021 21:40

İngiltere'de Koronavirüs salgınında son 24 saatte 20 bin 479 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 775 bin 301'e ulaştı.

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 20 bin 479 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 775 bin 301'e ulaştığı belirtildi.

Ülkede son 24 saat içinde 23 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 128 bin 126'ya yükseldiği aktarıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Covid-19'a ilişkin aşı verilerine göre, toplamda 44 milyon 581 bin 771 kişinin aşının ilk dozunu aldığı, 32 milyon 721 bin 762 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.

 

 

 

 

 

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