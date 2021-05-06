İngiltere'de polisler bir kuğunun kafasına çorap geçirenleri arıyor

İngiltere'nin Lincoln kentinde bir kuğu, Pazar günü kafasına bir çorap geçirilmiş halde bulundu.

Yetkililer fark edilmeseydi, kuğunun büyük ihtimalle boğulacağını veya açlıktan öleceğini açıkladı.

Polis yetkilileri, çorabın yanlışlıkla kuğunun kafasına geçemeyecek kadar sıkı bir halde olduğunu, bu yüzden bunun birilerinin "düşüncesizce bir şakası" olduğunu söyledi.

Kraliyet Hayvanlara Zulmü Önleme Topluluğu (RSPCA) ile işbirliği yapan polisler, zanlıları aramaya başladı.

RSPCA müfettişi Kate Burris, yumurtlama döneminde yapılan bu eylemin yalnızca kuğunun değil, bakımına muhtaç yavruların da ölümüyle sonuçlanabileceğini belirtti.

İngiltere'de kuğular ve pek çok vahşi kuş türü Vahşi Yaşam ve Kırsal Bölgeler Yasası ile koruma altında.

Kuğuları özel izin almadan öldürmek yasak. Bu yasağı çiğneyenlere altı aya kadar hapis cezası ve üst sınırı olmayan miktarda para cezası verilebiliyor.