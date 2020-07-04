İngiltere'de normalleşme sürecinin büyük günü: Bar, restoran ve kuaförler açıldı

T24 Dış Haberler

İngiltere, normalleşme sürecinde şu ana kadar attığı en büyük adımı bugün atıyor.

İngilizler üç aydan uzun sürelik bir aranın ardından ilk defa bugün bir bara gidip içki içebiliyor, restoranda yemek yiyebiliyor ve kuaförde saçlarını kestirebiliyor.

Barlara saat sabah 6'dan başlayarak servis yapma izni verildi. Yerel basına göre bazı berber ve kuaförler saatlerin 00.00'ı göstermesiyle kapılarını açtı.

The Sun gazetesi, İngilizlerin bugün 8 buçuk milyon litre bira içeceğini tahmin etti.

Polis, barların tekrar açılmasına "hazır" olduklarını söylerken, hastanelere "yılbaşı" tarzı bir güne hazır olmaları söylendi.

Başbakan Boris Johnson, herkese sosyal mesafe kurallarına uyma ve sorumlu davranma çağrısında bulunurken işletmelere destek vermenin önemini vurguladı.

Normalleşme kapsamında atılan bu adım, sadece İngiltere'de geçerli olacak. Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda gibi diğer Büyük Britanya ülkeleri farklı bir "normalleşme takvimi" kullanıyor.