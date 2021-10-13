İngiltere'de nakliye krizi nedeniyle limanlar konteynerlerle dolu

Dünyanın en büyük konteyner nakliye şirketi Maersk, İngiltere’deki nakliye krizi nedeniyle ülkenin önemli limanlarından Felixstowe’un konteynerlerle dolu olduğunu, bu yüzden büyük yük gemilerinin alternatif limanlara gönderildiğini bildirdi.

Dünya'nın aktardığına göre Danimarkalı şirketten yapılan açıklamada, İngiltere’nin toplam konteyner ticaretinin yüzde 36’sının yapıldığı ülkenin doğusundaki Felixstowe limanında biriken konteynerler nedeniyle artık büyük gemilerin yük boşaltamadığına dikkat çekildi.

Açıklamada, şirkete ait büyük kargo gemilerinin Bristol gibi alternatif limanlara yönlendirildiği, daha sonrasında ise küçük kargo gemileriyle ihtiyaç olduğu kadar yükün Felixstowe limanına getirildiği belirtildi.

Nakliye sürücü sayısı ihtiyacın 100 bin altında

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasıyla AB vatandaşı olan nakliye aracı sürücülerinin sayısının azalması ve Covid-19 salgını ülkede gıda sektöründen, imalat ve enerji sektörüne kadar uzanan sorunlara neden oldu.

Uzmanlar, ülkede nakliye sürücülerinin toplam sayısının halihazırda ihtiyaç duyulanın yaklaşık 100 bin altında olduğunu belirtiyor.

İngiltere'de , Brexit ve COVID-19 salgını sonrasındaki ağır vasıta sürücü eksikliği nedeniyle son haftalarda benzin istasyonlarına akaryakıt ulaştırmalarında da sorunlar yaşanıyor.