İngiltere'de Koronavirüs'ü yenen kadın yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Ünite cesetlerle doluydu

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgından en çok etkilenen ülkelerin olan Birleşik Krallık'ta Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanan ve hastanede 6 gün komada kalan Ruth Andrew (36), taburcu oldu. Andrew hastanede yaşadıklarını "Yoğun bakım ünitesi cesetlerle doluydu. Hemşirelere ve doktorlara sordum. Sırada ben mi varım?" sözleriyle anlattı.

İngiltere'nin Hastings kentinde Ruth Andrew (36) adlı kadın 17 Mart tarihinde Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanarak, hastaneye kaldırıldı. 6 gün komada kalan Andrew, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Andrew, “Hemşirelere ne kadar teşekkür etsem az kalır. Bazıları yorgunluktan bayılacak haldeydiler. Ancak hiçbir zaman şikayet etmediler. Onlar sadece tıbbi yardım sağlamıyorlar, aynı zamanda insanı yardım sağlıyorlar” dedi. Etrafında virüs nedeniyle hayatını kaybeden hastaları gördüğünü söyleyen Andrew, “Hemşirelere ‘Sırada ben mi varım?’ diye sordum” ifadelerini kullandı.

Adrew, hastaneye kaldırıldıktan sonra kontrollü olarak komaya sokulacağını öğrendiğini ve doktorların kendisine, eşini ve çocuklarını aramanın tam zamanı olduğunu söylediğini ifade etti. Andrew, “Eşimi aradım ancak ulaşamadım. Doktorlara, Craig’i ve çocukları çok sevdiğimi söylemelerini istedim. Nefes almakta çok zorlanıyordum” dedi.

"4 hastanın can çekişini gördüm"

Andrew, yoğun bakımda kaldığı süre içerisinde 4 hastanın can çekişme anını izlediğini ifade etti. Koronavirüs'ü yenerek taburcu olan Andrew, “Hepsi de yalnız başınaydı. Hemşireler ellerini tutuyorlardı. Zaman zaman onlarla konuşuyorlardı. Çok nazik bir şekilde konuşuyorlardı. Hemşirelerin mücadelesi beni gerçekten çok etkiledi. Çünkü bu onlar için çok zor olmalı. Çok zor bir durumdu anlatamam. Yoğun bakımda vaktimi ağlayarak geçirdim” dedi.