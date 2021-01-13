İngiltere'de Koronavirüs nedeniyle günlük can kaybı 1564 ile en yüksek seviyesini gördü

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle 1564 kişinin daha yaşamını yitirdiği açıklandı.

Bu, pandemi başlangıcından bu yana İngiltere'de kaydedilen en yüksek günlük can kaybı.

İngiltere, son 28 gün içerisinde en az bir Koronavirüs test sonucu pozitif çıkmış kişileri, ölüm nedenine bakmaksızın Covid-19 kaynaklı vefat olarak tanımlıyor.

Bu son açıklamayla toplam can kaybı da 85 bine yaklaştı.

Yapılan açıklamaya göre, günlük vaka sayısı da 47 bin 525 oldu. Böylece pandemi başlangıcından bu yana Koronavirüs'e yakalananların sayısı da 3,2 milyonu geçti.