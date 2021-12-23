İngiltere'de işletmelere 1 milyar sterlinlik salgın desteği verilecek

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, Covid-19'un Omicron varyantı nedeniyle işletmelerin desteklenmesi için 1 milyar sterlini bulan bir ek finansman paketi sunulduğunu bildirdi.

Sunak, başvuran işletmelere bir defaya mahsus olmak üzere 6 bin sterline kadar hibe imkanı verileceğini aktardı.

Önümüzdeki dönemde küçük ve orta ölçekli şirketlerde çalışanların salgın kaynaklı hastalık izinlerinin de yine bu finansman paketinden karşılanmasının planlandığını bildiren Sunak, ülkede önümüzdeki dönemde yaklaşık 200 bin işletmenin mali yardım talebinde bulunmasının beklendiğini aktardı.

Sunak, "Omicron varyantının yayılmasının, konaklama ve eğlence sektörlerindeki işletmeler için büyük bir belirsizlik anlamına geldiğinin farkındayız" ifadesini kullandı.

İşletme gelirlerinin yüzde 60'a kadar düşmesi öngörülüyor

İngiltere hükümetinin tahminlerine göre, ülkedeki işletmelerin bu ayın sonunda normal koşullardaki gelirlerinin yüzde 40 ila 60 arasında azalması bekleniyor.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) dün yapılan açıklamaya göre, ülkenin bu yılın 3. çeyreğine ilişkin daha önce yüzde 1,3 olarak açıklanan büyüme oranı yüzde 1,1'e revize edilmişti.

Ülkede Temmuz-Eylül 2021'de şirketlerin yatırımları yüzde 2,5 düştü. Söz konusu yatırımlar, Kovid-19 salgını öncesi seviyesinin yaklaşık yüzde 12 altında kaldı. (AA)