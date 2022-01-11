İngiltere'de hızlı testi pozitif çıkan asemptomatik Covid hastalarının PCR testi zorunluluğu kalkıyor

İngiltere’de Covid-19 semptomu göstermeyen ancak evde yaptığı hızlı test pozitif çıkan kişilerin PCR testi yaptırma zorunluluğu kalkıyor.

BBC’de yer alan habere göre, İngiltere’de Omicron vakalarının hızla artışıyla çok sayıda insanın evde yaptırdığı hızlı Covid testi pozitif çıktı. Evdeki testten sonra PCR yaptırmak isteyenlerin oluşturduğu yoğunluk, test kapasitesinin yetersiz kaldığını gösterdi. Britanya’nın günlük 800 binden fazla PCR testi kapasitesi aralık ayı sonunda sınırına ulaştı.

Yeni uygulamayla evde yaptığı test pozitif çıkan hastalar izolasyon sürecine başlarken, sağlık çalışanları ve diğer temel alanlarda çalışanlara düzenli PCR testi uygulanabilecek.

Öte yandan yüksek ateş, devamlı öksürük, tat ve koku kaybı gibi temel üç Covid semptomu yaptıranları hâlâ PCR yaptırması gerekecek.

Sağlık yetkilileri, ülkede Covid vakalarının takibinin doğru devam etmesi için ev testi pozitif çıkanların da sisteme kendilerini kaydetmesi gerektiğini vurguluyor.

PCR testlerinin Covid’i hızlı testten daha erken tespit edebildiği biliniyor.