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Ekonomi

İngiltere'de her dört benzin istasyonundan birinde yakıt yok; kriz haftalarca sürebilir

Londra'da akaryakıt tedariğindeki sorunlar nedeniyle benzin istasyonları önünde uzun araç kuyrukları oluştu

01 Ekim 2021 14:13

İngiltere’de koasa neden olan akaryakıt sıkıntısının normale dönüşü haftalar sürebilir.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre İngiltere Petrol Perakendecileri Derneği (PRA) her 4 benzin istasyonundan birinde yakıt bulunmadığını bildirdi.

Londra’da akaryakıt tedariğinde sorunlar nedeniyle benzin istasyonlarının önünde araç kuyrukları oluşurken birçok istasyon ise yakıt sıkıntısı nedeniyle kapalı.

PRA Direktörü Gordon Balmer istasyonlardaki tedarik sıkıntılarının bitip normal seviyelere dönüşün haftalar sürebileceğini söyledi.

İngiliz hükümeti akaryakıt şirketlerinin tankerler kullanarak yakıt ikmali yapılmasının krizi azalttığını belirtti. İngiliz Bakan Kit Malthouse tüketim normal seviyelere dönerse arzın da normale döneceğini söyledi.

İngiltere’nin Avrupa Birliğ’nden (AB) ayrılmasıyla AB vatandaşı tır ve kamyon sürücülerinin sayısının azalması akaryakıt tedariğinde sorunlara yol açmıştı.

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