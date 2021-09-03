İngiltere'de evcil hayvan hırsızları, daha sert cezalarla karşı karşıya kalacak

İngiltere'de evcil hayvan hırsızları, hükümetin evcil hayvan kaçırma suçunu uygulamaya koyma planları kapsamında daha sert cezalarla karşı karşıya kalacak.

Evcil hayvan hırsızlığının Hırsızlık Yasası'na tabi tutulduğu İngiltere'de, durumun duygusal boyutu göz ardı edilip evcil hayvan hırsızlığı, mülk kaybı olarak değerlendiriliyor.

Hayvanlara Zulmü Önleme Kraliyet Derneği (RSPCA) CEO'su Chris Sherwood,“Evcil hayvan hırsızlığı aileleri tam bir kargaşa içinde bırakabilir ve hayvanlar için ciddi refah etkileri olabilir. Yeni evcil hayvan kaçırma suçu, bu suçun ciddiyetini kabul edecek. Bu yasanın evcil hayvan hırsızlarına çok daha sert cezalar vermeye teşvik edeceğini umuyoruz" dedi.

Uzmanlar ve kampanyacılar, araştırmaların 2019 ve 2020 yılları arasında bildirilen evcil hayvan hırsızlıklarında yüzde 170'lik bir artış gösterdiğini, ancak köpek hırsızlığı suçlarının yalnızca yüzde 1'inin soruşturmaya yol açtığını söyledi.

Bakanlar, evcil hayvan kaçırma suçundan hüküm giyenlerin ne tür cezalarla karşı karşıya kalabileceklerini henüz doğrulamadı, ancak yeni yasanın, evcil hayvanların refahına öncelik vereceğini ve sahibinin yanı sıra hayvanın yaşadığı sıkıntıyı tanıyacağını söyledi.