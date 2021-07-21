İngiltere'de enflasyon, hazineye 8.7 milyar sterlin değerinde rekor faiz ödetti

İngiltere'de enflasyon, geçen ay Birleşik Krallık kamu maliyesini etkileyerek, devlet borcuna yapılan faiz ödemelerini rekor seviyelere çıkardı.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Ulusal İstatistik Ofisi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Hazine'nin Haziran ayında 8,7 milyar sterlin (11,8 milyar dolar) faiz ödediğini, kayıtların 1997'de başlamasından bu yana herhangi bir ayın en yüksek faizini ödediğini belirtti. Geçen yıla göre 6 milyar sterlinlik artış, yüksek perakende fiyat enflasyonunun endekse bağlı hizmet maliyetini yukarı çekmesinden kaynaklandı.

Rakamlar, hükümet borçlanmasını barış zamanı rekoruna yükselten Maliye Bakanı Rishi Sunak üzerindeki baskıya işaret ediyor.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede Haziran ayında tüketici fiyat endeksi yüzde 2,2 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 2,5 artış kaydetti. İngiltere’de Mayıs'ta TÜFE yüzde 2,1 seviyesinde bulunuyordu.

Yaklaşık 2,8 trilyon dolarlık İngiliz ekonomisinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları bugün itibarıyla tamamen kaldırılırken, artan enflasyonu kontrol atlında tutmanın yolları aranıyor.