İngiltere'de düşük fiyattan altın satan kurum Merkez Bankası mı?

İngiltere Merkez Bankası'nda tutulan diğer ülkelere ait altın varlıklarından 400 tonluk bölümün satılıp dövize çevrildiği ileri sürüldü. İşlemin piyasa fiyatının altında gerçekleştiği iddia edildi. Bloomberg'in Londra piyasasına hakim uzmanlara dayandırdığı habere göre, satışta adres belirtilmedi ancak bu çapta varlığın ancak bir merkez bankası tarafından elden çıkarılabileceği belirtildi.

İngiltere Merkez Bankası’nda depolanan altın iddialara göre, ismi verilmeyen bir merkez bankası tarafından dolara çevrildi. Yapılan işlemin piyasa fiyatının 1 dolar altında gerçekleştiği paylaşılırken, kaynaklar bunun ancak bir merkez bankasına yapılacağını söyledi. İngiliz kaynaklar bu tablonun sadece ABD doları veya diğer para birimlerini yükseltmek için önemli miktarda rezerv satması sonrasında oluşabileceğini kaydetti.

Londra’da yapılan altın satışı, dünya ekonomi gündeminin en önemli konuları arasına girdi. Önceki gün Merkez Bankaları kasalarındaki altın, Londra kriterinin 1 dolar altında işlem gördü.

Karar'ın Bloomberg’den aktardığı habere göre, İngiltere Merkez Bankası’nda depolanan altınların ismi verilmeyen bir merkez bankası tarafından dolara çevrildiği bunun üzerine merkez bankalarının varlıkların bir kısmını kaybedeceği kaydedildi. Alışılmışın dışında bir fiyattan işlem gören altın borsasında düşük fiyattan işlem yapıldığı kaydedildi. Habere göre, İngiltere Merkez Bankası’nın kasalarında, dünyanın en büyük altın stokları yer alıyor. Diğer merkez ve ticari bankalarının da emanet altını olan BOE’de 5 bin 676 ton külçe altın bulunuyor. Merkez bankaları tarafından tutulan altın, genellikle büyük kurumlar arasında ikili işlemlerde genellikle piyasa oranının birkaç senti içindeki fiyatlarla alınıp satılıyor.

Habere göre, konuya yakın kaynaklar son günlerde BOE’den yapılan altın ticaretinde gösterge fiyatlarının altında satış olduğunu söylüyor. Yapılan işlemler ons başına gösterge fiyatların bir dolar altında işlem yapıldığı paylaşılanlar arasında. Kaynaklardan biri böyle büyük bir indirimin anca merkez bankası gibi büyük bir kuruma yapılacağını söyledi. İddiaya göre bu işlem, büyük bir kurumun ABD doları veya diğer para birimlerini yükseltmek için önemli miktarda rezerv satması sonrasında oluştu.