T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

"İngiltere'de Covid vakaları bir önceki yılın aynı dönemine göre 26 kat fazla"

Bilim insanları, okulların açılması ve ofislere dönüşte vakaların daha da artacağını söyledi

29 Ağustos 2021 10:49

İngiltere’de Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre, Covid-19 vakaları geçen yılın aynı dönemine göre 26 kat daha fazla çıktı. 

The Guardian’da yer alan habere göre, bir yıl önceye göre tespit edilen vaka sayılarındaki artış, bilim insanları tarafından “düşündürücü” olarak yorumladı. Bilim insanları, okulların açılması ve ofislere dönüşle birlikte artışın büyüyebileceği konusunda uyardı. Salgında yeni bir dalganın kış döneminde yeniden kapanmaya neden olabileceği belirtildi. 

Vakaların artması üzerine Aşılama ve Bağışıklık Komitesinin risk grubundaki kişilere üçüncü doz yapılması ve aşı yaşının 12-15’e kadar indirilmesi kararlarını alması  bekleniyor. 

koronavirüsingilterecovid-19vakaartışyazokulofis
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24