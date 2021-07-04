"İngiltere'de Covid-19 önlemleri, kişisel tercih haline gelecek"

İngiltere Barınma, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Devlet Sekreteri Robert Jenrick, maske kullanımı da dahil olmak üzere yasal Koronavirüs kısıtlamalarının "kişisel tercih" haline getirileceğini açıkladı.

19 Temmuz'da İngiltere'de tüm yasal kısıtlamaların kaldırılması beklenirken, İngiliz Tabipler Birliği enfeksiyonlardaki artışı endişe verici olarak nitelendirdi.

Virüsle yaşamayı öğrendiğimiz bir döneme geçilmesi gerektiğini aktaran Jenrick "Artık yasal kısıtlamaların olmayacak, devlet size ne yapmanız gerektiğini söylemeyecek, ancak bir dereceye kadar kişisel sorumluluk ve değerlendirmede bulunmak isteyeceğiniz bir döneme geçeceğiz" dedi.

NHS Ulusal Tıp Direktörü Stephen Powis, bazı kişilerin kalabalık yerler gibi belirli durumlarda yüz maskesi takmaya devam etmesi durumunda "bu kötü bir şey değil" dedi. "Enfeksiyonları azaltmak için bu alışkanlıkları korumak için iyi bir şey" diye ekledi.

İçişleri Bakanı Sajid Javid "Açılış için ekonomik gerekçeler iyi biliniyor, ancak benim için sağlık gerekçeleri eşit derecede zorlayıcı. Uygulamamız gereken kurallar, aile içi şiddette şok edici bir artışa ve pek çok insanın ruh sağlığı üzerinde korkunç bir etkiye neden oldu" ifadelerini kullandı.