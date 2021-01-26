İngiltere'de Covid-19 kaynaklı ölümler 100 bini geçti

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre, pandeminin başlangıcından bu yana ülkede Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 104 bine ulaştı. Ölümlerin büyük çoğunluğunun ileri yaş grubu olduğu belirtiliyor.

15 Ocak'tan bu yana toplanan verilerle elde edilen bu sayı, ölüm sertifikalarında yer alan nedenlere dayanıyor. Oysa hükümetin pozitif sonucuna dayanan günlük açıkladığı ölüm verileri bunun biraz daha altında kalıyor.

Son dönemde vaka sayılarında görülen hızlı yükseliş, İngiltere'yi pandemiden en kötü etkilenen yerler arasına soktu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, verilerin, ölümlerin büyük çoğunluğunun ileri yaş gruplarında olduğunu ve dörtte üçünü 75 yaş üzerindekilerin oluşturduğunu gösteriyor.

Ayrıca Covid nedeniyle meydana gelen can kayıplarının üçte birini bakımevinde yaşayanlar oluşturuyor.