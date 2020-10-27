İngiltere'de Covid-19 alarmı; son 5 ayın en yüksek günlük ölüm sayısı açıklandı

İngiltere'de Salı günü açıklanan günlük Koronavirüs tablosunda 367 can kaybı bildirildi. Bunun, 422 ölümün rapor edildiği 27 Mayıs'tan bu yana günlük en yüksek sayı olduğu belirtiliyor.

BBC Sağlık Muhabiri Nick Triggle, hafta sonu meydana gelen can kayıplarının da bu sayıya eklendiğini, ölümlerin meydana geldiği günlere bakıldığında ikinci dalgada günlük gerçek sayının 200'ü aşmadığını yazıyor.

Bugün İngiltere, 22 bin 885 Koronavirüs vakası daha kaydetti. İngiltere'de toplam can kaybı 45.365'e, vaka sayısı ise 917 bin 575'e çıktı.