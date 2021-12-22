İngiltere'de Covid-19'a yakalananların karantina süresi 7'ye düştü

İngiltere’de Koronavirüs’e yakalanan aşılı kişilerin karantina süresi 10’dan yedi güne düşürüldü.

Bloomberg’de yer alan habere göre, Britanya hükümeti artan Omicron varyantı karşısında sağlık çalışanları üzerindeki yükü düşürmeye çalışırken karantina süreleriyle ilgili güncelleme yapıldı.

İngiltere’de daha önce Covid-19’la enfekte olan kişilerin karantina süresi 10 gündü. Yeni güncellemeyle karantinanın 6 ve 7’inci gününde negatif test sonucu veren kişilerin 10 gün karantinayı tamamlamasına gerek kalmayacak.

Sağlık Bakanı Sajid Javid “Covid-19’un insanların günlük hayatındaki etkisini düşürmek istiyoruz” dedi.