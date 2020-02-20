İngiltere'de camide saldırı; namaz kılan bir kişi bıçaklandı

Londra Merkez Camii'ne giren bir kişi namaz kılan adamı boğazından bıçakladı.

Regent's Park yakınındaki Londra Merkez Camii'nde öğleden sonra gerçekleşen olayda yaralı halde bulunan kişiye sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanıkları, yaralanan kişinin caminin müezzini olduğunu belirtti.

Hayati tehlikesi yok

Londra Emniyet Müdürlüğü, birkaç yerinden yaralandığı bildirilen bu kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığını duyurdu.

Olay yerinden gelen ilk görüntülere göre, genç bir adam namaz sırasında camiye girdi. Başka bir videoda ise yere atılmış 10 cm'den kısa bir bıçak görülüyor.