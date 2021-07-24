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Dünya
BBC Türkçe

İngiltere'de bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir bomba imha edildi

24 Temmuz 2021 21:24

İngiltere'nin Doğu Yorkshire bölgesinde bir inşaat çalışmasında işçiler tarafından bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir bomba imha edildi.

227 kilogram ağırlığındaki bomba, Goole kasabasında yeni inşa edilmiş bir inşaat alanında bulundu.

İmha öncesinde 8 ev tahliye edilirken çevre yollar da kapatıldı.

Polis tarafından yapılan açıklamada imha işleminin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği duyuruldu.

BombaPatlamamış bomba, Perşembe günü öğleden sonra bulundu.

İnşaatın yöneticisi John Sharpe, Perşembe günü öğleden sonra işçilerden konuya ilişkin bir telefon aldığını söyledi.

İşçilerden birinin yaptığı kazı sırasında önce bir metal boruya rastladığını düşündüğünü ancak bunun bir bomba olduğunu fark ettikten sonra hızla çukuru terk ettiğini aktaran Sharpe, bombanın Avro Lancaster tipi uçaktan düştüğüne inanıldığını söyledi.

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Yorkshirebulunankalmabomba
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