İngiltere’de Boffin vakası; City taraftarları rakip kaleci Robin Olsen’e saldırdı!

Manchester City'nin şampiyon olduğu maçta sahaya giren taraftarlar, Aston Villa kalecisi Robin Olsen'e saldırdı. Etihad Stadında yaşananlar akıllara Trabzonspor'un şampiyon olduğu Antalyaspor maçında sahaya giren bordo-mavili seyircilerin rakip kaleci Boffin'e saldırdığı anları getirdi.

Aston Villa kalecisi Robin Olsen, Manchester City taraftarlarının Premier Lig şampiyonluğunu kazanmalarının ardından sahayı işgal etmeleriyle saldırıya uğradı.

Steven Gerrard, İngiltere şampiyonlarının bu konuda bir adım atacaklarına söz verdiklerini açıkladı.

City, Villa’ya karşı 3-2'lik heyecan verici bir galibiyette alırken maç içerisinde heyecan dolu anlar yaşandı. Bu sonuçla City Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan ederken sahaya giren taraftarlar Aston Villa kalecisi Olsen'i darbetti.

İsveçli kaleci Olsen, şampiyonluğun ardından Etihad Stadyumu’nun zeminine giriş yapan taraftarların hışmına uğradı.

Robin Olsen'e ne oldu?

Aston Villa Menajeri Gerrard maç sonrasında gazetecilere, oyuncularının sahadan güvenli bir şekilde çıkıp çıkmadıkları sorulduğunda, “Bunun cevabı kesinlikle hayır. Kalecim saldırıya uğradı ve bence bu sorular Pep ve Manchester City’e sorulmalı. Şimdi gidip iyi olup olmadığını kontrol edeceğiz. Henüz iyi olup olmadığını bilmiyoruz” dedi.

City, sahaya girenlere ne ceza verecek?

Manchester City, beş yıl içinde dördüncü Premier Lig şampiyonluğunu kazanırken, taraftarların eylemlerini kınamakta gecikmedi ve sahaya girenlerin bundan sonraki maçlara giremeyecekleri bilgisini verdi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Manchester City, bugünkü maçın son düdüğünün ardından taraftarların sahaya girmesiyle saldırıya uğrayan Aston Villa kalecisi Robin Olsen'den içtenlikle özür diliyor.

“Kulüp, derhal bu konuda soruşturma başlattı ve tespit edildikten sonra sorumlu kişilere süresiz stat yasağı verilecek."

Taraftarlar sahaya hücum etti

Matty Cash ve Philippe Coutinho onları 2-0 öne geçirdiklerinde Villa, City'nin büyük gününü o an için mahvediyordu.

Pep Guardiola, iki farklı yenik duruma düşmelerinin ardından kritik kararlar aldı ve İlkay Gündoğan’ı oyuna dahil ederek mücadelenin gidişatını değiştirdi.

Taraftarlar, son düdüğün ardından sahanın içerisine adeta hücum ettiler. Cityli futbolcular, şampiyonluk kupalarını kaldırmak için taraftarların sahadan çıkarılmasını beklediler.

Trabzonsporlu taraftarlar Boffin'i darbetmişti

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçı 2-2 berabere sürerken; uzatma dakikalarında bordo-mavili taraftarların bir bölümü, hakem Atilla Karaoğlan’ın son düdüğünü çaldığını sandı ve sahaya girmişti. Fraport-TAV Antalyaspor forması giyen futbolcular, söz konusu bölümde orta sahada polisin oluşturduğu kordona sığınmak zorunda kalmıştı. Taraftarların tribüne dönmesinin ardından mücadelenin geri kalanı oynanmıştı.

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin: Sahaya girip futbolcularımıza vurdular

Maç sonrasında Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, açıklamada bulunarak Türk futbolunu kaosa sokmamak için takımlarını sahadan çekmediklerini söylemişti. Çetin şunları ifade etmişti: