T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İngiltere'de Binance yasağının ardından kullanıcılar paralarını çekmede zorluk yaşıyor

29 Haziran 2021 11:17

İngiltere’de Finansal Yönetim Otoritesi (FCA), dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance’in ülkedeki operasyonlarını yasaklamasının ardından İngiltere'deki kullanıcılar platform üzerinde finansal işlemler yaparken çeşitli engellerle karşılaştı.

İngiltere’de kullanıcılar şu an Binance platformunda pound üzerinden Faster Payments’la para çekme ve yatırma işlemi yapamıyor.

Sözcü'nün haberine göre şirket tarafından yapılan açıklamada Faster Payments üzerinden para çekme özelliğinin bakım için askıya alındığı ifade edildi. Binance bu kesintinin ne kadar süreceğine dair ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

Faster Payments, kripto paraları geleneksel paralara dönüştürmek ve parayı borsadan bankalara hızlıca para aktarabilmek için kullanılan bir özellik.

Ek olarak Binance web sitesinde yapılan açıklamada, banka kartları aracılığıyla hâlâ para transferi yapılabildiği söylense de, Faster Payments’a erişimin olmamasının, kullanıcıların borsadan doğrudan banka hesaplarına hızlı bir şekilde para çekme yeteneğine engel teşkil ettiği belirtildi.

 

BinanceFCAİngilterekripto parayasakFaster Payments
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24