İngiltere'de Binance yasağının ardından kullanıcılar paralarını çekmede zorluk yaşıyor

İngiltere’de Finansal Yönetim Otoritesi (FCA), dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance’in ülkedeki operasyonlarını yasaklamasının ardından İngiltere'deki kullanıcılar platform üzerinde finansal işlemler yaparken çeşitli engellerle karşılaştı.

İngiltere’de kullanıcılar şu an Binance platformunda pound üzerinden Faster Payments’la para çekme ve yatırma işlemi yapamıyor.

Sözcü'nün haberine göre şirket tarafından yapılan açıklamada Faster Payments üzerinden para çekme özelliğinin bakım için askıya alındığı ifade edildi. Binance bu kesintinin ne kadar süreceğine dair ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

Faster Payments, kripto paraları geleneksel paralara dönüştürmek ve parayı borsadan bankalara hızlıca para aktarabilmek için kullanılan bir özellik.

Ek olarak Binance web sitesinde yapılan açıklamada, banka kartları aracılığıyla hâlâ para transferi yapılabildiği söylense de, Faster Payments’a erişimin olmamasının, kullanıcıların borsadan doğrudan banka hesaplarına hızlı bir şekilde para çekme yeteneğine engel teşkil ettiği belirtildi.