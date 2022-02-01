İngiltere’de Başbakanlık Konutu'ndaki partilere dair rapor, polis soruşturması sona erince güncellenecek

İngiltere'de, Başbakanlık, koronavirüs kısıtlamaları devam ederken Başbakanlık Konutu'nda düzenlendiği iddia edilen partiler hakkında polisin soruşturmasını bitirmesinin ardından güncellenmiş bir raporun yayımlanacağını açıkladı.

Başbakanlık Konutu'ndaki parti iddiaları hakkında soruşturma yürüten Müsteşar Sue Gray'in raporunun bir bölümü dün yayımlandı. Ancak raporun tamamının yayımlanabilmesi için, Covid kurallarının ihlali iddiaları hakkında polis soruşturmasının sona ermesi gerekiyor.

Polis, Başbakan'ın katıldığı söylenen üç etkinlik dahil olmak üzere karantina kurallarının ihlal edildiği iddia edilen 12 olayı araştırıyor.

Polis, soruşturmasının bir parçası olarak 500 sayfadan fazla belge ve 300 fotoğraf alındığını belirtti. Bununla birlikte polisin, kuralları "ihlal etme olasılığı olan" kişilerle görüşmeler yapılması da planlanıyor.

Müsteşar Gray, polis soruşturması nedeniyle aktarabileceklerinin "son derece sınırlı" olduğunu, bu nedenle "anlamlı" bir raporun henüz yayımlanamayacağını söylemişti.

Raporun Pazartesi günü paylaşılan bölümünde Sue Gray, incelediği 16 olayda bir "liderlik başarısızlığı" olduğu sonucuna vardığını belirtti.

Pazartesi günü yayımlanan güncellemede, Gray, Başbakanlık Konutu'ndaki kültürü eleştirdi. Gray, yapılan toplantıların bazılarının "o dönemde İngiliz halkından beklenen" yüksek standartlara uymadığını savundu.

Pazartesi günü raporun yayımlanmasının ardından Avam Kamarası'ndaki oturuma katılan Başbakan Boris Johnson muhalefetin yanı sıra kendi partisinden de büyük bir eleştiri aldı.

Avam Kamarası'ndaki konuşmasına özür dileyerek başlayan Johnson, "Yapılması gerektiği şekilde yapmadığımız şeyler için ve bu konuyu ele alış şeklimiz için özür dilerim" dedi.

Başbakan Boris Johnson Pazartesi günü Muhafazakar milletvekilleriyle bir araya geldi ve onlara Başbakanlık Konutu'nun yönetimine dair bir değişiklik sözü verdi.