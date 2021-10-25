İngiltere'de asgari ücrete zam geliyor: Saat başı 9,50 sterline yükselecek

İngiltere'de asgari ücretin 23 yaş üzeri için saat başı 9,50 sterline yükseltileceği belirtildi. Ülke tarihindeki en büyük artışlardan biri olarak nitelenen bu zamla tam zamanlı olarak haftada 35 saat çalışan bir işçi yılda brüt 1,074 sterlin daha fazla kazanacak.

Resmi olarak yarınki yeni bütçe kapsamında açıklanacak olan zamlı ücret yeni mali dönemin başlayacağı Nisan 2022'de yürürlüğe girecek. Halen 8,91 sterlin olan asgari ücretteki bu zam yüzde 6,6'lik bir artışa denk geliyor ve yıllık yüzde 3,1 olan enflasyonun iki katından fazla.

Euronews'in haberine göre; salgından en fazla etkilenen düşük gelirlilere ve genç işçilere yardım konusunda baskı altında bulunan hükümet, 23 yaş altındakiler için de asgari ücret düzenlemesinde de artışa gidileceğini belirtti.

21-22 yaş grubu için halen saat başına asgari 8,23 sterlin olan ücret 9,18'e, 18-20 yaş grubundakiler için 6,56'dan 6,83 sterline, 18 yaş altı için 4,62'dan 4,81 sterline, stajyer maaşı ise 4,30'dan 4,81 sterline yükseltilecek.